Sturm holt dänischen U-21-Profi Chukwuani

SK Sturm Graz

Tochi Chukwuani schließt sich im Sommer dem SK Sturm Graz an

Österreichs Vizemeister Sturm Graz hat sich die Dienste des dänischen U21-Teamspielers Tochi Chukwuani gesichert.

Der Mittelfeldspieler von Lyngby BK kommt im Sommer zu den Steirern, gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 20-jährige Chukwuani hat in dieser Saison in der dänischen Superliga in 21 Spielen drei Tore und zwei Assists verbucht.

"Tochi Chukwuani ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit im Blick haben. Er ist ein dynamischer und körperlich starker Spieler, der auch Qualitäten am Ball mit sich bringt. Er ist im Mittelfeld universell einsetzbar und mit acht Einsätzen für das dänische U21-Nationalteam auch international schon erprobt", erklärt Sportdirektor Andreas Schicker.

apa