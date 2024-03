Stimmen: Nagelsmann lobt "Geist der Mannschaft"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bundestrainer Nagelsmann freute sich über den nächsten Sieg seines DFB-Teams

Nächster Sieg für Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Auf das 2:0 in Frankreich folgte ein hart erkämpftes, aber verdientes 2:1 gegen die Niederlande. Nach dem Spiel war der Bundestrainer zufrieden mit seinen Mannen. Die Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Der Sieg tut sehr gut. Das Spiel war anspruchsvoller als gegen die Franzosen. Wir haben aktiv verteidigt. In der zweiten Halbzeit kann das Spiel kippen, in der letzten Viertelstunde hatten wir die klar besseren Chancen. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Der Geist der Mannschaft ist sehr gut. Die letzten zehn Tage waren super von der Mannschaft. Der Platz war eine Katastrophe."

Toni Kroos (Nationalspieler): "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie kommt aus einer schweren Zeit. Wir haben den Schwung und das Selbstvertrauen gut mitgenommen. Vor ein paar Monaten wären wir nach dem Rückstand noch zusammengebrochen. Die schlechte Nachricht ist, dass uns das keine Punkte für das Turnier bringt."

Lothar Matthäus (Rekord-Nationalspieler): "Jetzt wissen sie, was sie können. Sie haben gegen zwei Top-Mannschaften in Europa verdient gewonnen. Es kann etwas Großes entstehen. Wir gehören zu den Favoriten bei der EM."

Niclas Füllkrug (Nationalspieler): "Es fühlt sich gerade so an, wie es sich als deutscher Nationalspieler anfühlen sollte: gut! Wir mussten viel Aufwand betreiben, man merkte, dass das letzte Spiel erst drei Tage her ist. Aber man sieht, dass es uns auch nicht aus der Bahn wirft, wenn man mal ein 0:1 kassiert."

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014 via X): "Ein weiterer sehr wichtiger Sieg gegen eine gute niederländische Mannschaft. Die Wichtigkeit der Standardsituationen hat sich wieder einmal gezeigt. Alle Fragen, die es vor den beiden Länderspielen gab, können nun positiv beantwortet werden. Natürlich ist der Weg noch nicht zu Ende, aber das Wichtigste ist, dass wir wieder da sind, und das gibt mir sehr viel Hoffnung auf eine tolle EM."

