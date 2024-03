Konfetti-Verbot beim FC St. Pauli

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Der FC St. Pauli untersagt den Gebrauch von Kunststoff-Konfetti.

Der FC St. Pauli hat mit Blick auf den Umweltschutz und Sichteinschränkungen für TV-Zuschauer den Einsatz von Kunststoff-Konfetti und Konfettischlangen-Kanonen verboten. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit.

"Das Konfetti weht durch das Stadion, bleibt in Ecken liegen oder flattert ins Viertel", sagte Franziska Altenrath, beim FC St. Pauli unter anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Kunststoff-Teilchen zerfielen zu Mikro-Plastik und könnten in den Boden oder die Kanalisation gelangen, so Altenrath.

Auch für die Greenkeeper und bei der Stadionreinigung würde viel zusätzliche Arbeit durch das Konfetti entstehen. Regelmäßig bleiben zudem Konfetti-Schlangen im Tribünendach hängen und stören für die TV-Kameras die Sicht auf das Spielfeld. Das Verbot gilt jedoch möglicherweise nicht lange - der Club prüft, ob biologisch abbaubares Konfetti demnächst über die Fanshops verkauft werden kann.