Nagelsmann zum FC Bayern? Freund reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Mika Volkmann

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück?

Sportdirektor Christoph Freund hat eine mögliche Rückkehr von Julian Nagelsmann als Trainer zum FC Bayern zurückhaltend kommentiert.

Er traue dem derzeitigen Bundestrainer "sehr, sehr viel zu", antwortete der Österreicher vor dem Spiel des Fußball-Rekordmeisters in Heidenheim beim Sender "Sky" auf eine entsprechende Frage. "Aber es gibt auch andere Trainer, denen ich das zutraue." Das Wichtigste für den FC Bayern sei, "das Richtige zu machen, nicht das Schnellste".

Er gehe nicht auf einzelne Namen ein, sagte Freund, um dann doch nach einer Nachfrage auf die besondere Situation bei Nagelsmann hinzuweisen: "Der Julian war ja schon da." Nagelsmann hatte vor einem Jahr bei den Bayern nicht mehr weitermachen dürfen, seit September vergangenen Jahres bereitet er die Nationalmannschaft auf die Heim-EM im Sommer vor. Sein Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund läuft nach dem Turnier aus, auch deshalb gibt es seit Wochen die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach München.

Freund: Ehre, den FC Bayern zu trainieren

"Es ist unser großes Ziel, dass wir einen Trainer finden, mit dem wir länger zusammenarbeiten als in den vergangenen Jahren", sagte Freund. Der aktuelle Trainer Thomas Tuchel wird die Bayern im Sommer nach etwas mehr als einem Jahr verlassen. Der bislang letzte Bayern-Trainer, der länger als zwei Jahre blieb, war Pep Guardiola von 2013 bis 2016. "Wir befinden uns in Gesprächen", sagte Freund. "In den nächsten Wochen" solle Klarheit geschaffen werden.

"Bayern München ist ein Riesenverein mit großer Anziehungskraft", sagte Freund. "Ich glaube, dass es eine große Ehre ist, den FC Bayern zu trainieren." Er sei überzeugt, dass der richtige Trainer gefunden werde. Verantwortlich seien er und Sportvorstand Max Eberl. Sie seien "für die sportliche Ausrichtung zuständig", sagte Freund.

Neben Nagelsmann waren zuletzt die Namen von Roberto De Zerbi vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion sowie von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick genannt worden. Der frühere Bayern-Profi und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann sagte am Samstag über die Nagelsmann-Gerüchte: "Was ich höre, scheint das im Moment die wahrscheinlichste Lösung zu sein."