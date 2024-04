Saison-Aus für Kölns besten Torjäger

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Davie Selke erlitt eine Verletzung im Duell mit Bochum

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss für den Endspurt dieser Saison wie befürchtet erneut auf Davie Selke verzichten.

Der mit sechs Saisontoren erfolgreichste Schütze der Kölner erlitt beim 2:1 (0:0) gegen den VfL Bochum am Samstag einen Bruch des linken Fußes und muss operiert werden. Dies teilte der FC am Montag mit.

Selke war bereits von Mitte Januar bis Anfang März mit einer Fraktur im Fuß ausgefallen. Damals wurde die Verletzung konservativ behandelt.

Selke hatte nach dem emotionalen Sieg gegen Bochum noch mit seinen Mannschaftskollegen vor der Südtribüne gefeiert. Das habe der 29-Jährige unbedingt gewollt, berichtete Trainer Timo Schultz: "Die Jungs haben ihn zur Kurve getragen."

Wer den Mittelstürmer in den letzten sechs Saisonspielen und möglichen Relegationsduellen ersetzt, ist noch offen. Luca Waldschmidt, am Samstag für Selke eingewechselt und Schütze des späten Siegtreffers, könnte in die Spitze rücken. Auch Steffen Tigges wäre eine Option.