Austria-Trainer Wimmer offenbar vor dem Aus

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Wimmer muss bei der Austria laut Berichten gehen

Michael Wimmer steht laut Medienberichten von Sonntag-Abend vor dem Aus als Trainer der Wiener Austria.

Wie die "Krone" und der "Kurier" in ihren Online-Ausgaben schrieben, will sich der Club vom Deutschen noch vor der letzten Saisonrunde am kommenden Samstag trennen. Die Austria ist danach noch im Europacup-Play-off im Einsatz, im Halbfinale geht es gegen den WAC. Den Wolfsbergern unterlagen die Violetten am Wochenende mit 0:4.

Spätestens Dienstag soll Wimmer von der Entscheidung unterrichtet werden. Sonntag und Montag waren bei der Austria trainingsfrei. Als Nachfolger für die letzten Saisonspiele ist laut "Krone" der bisherige Co-Trainer Christian Wegleitner angedacht. Er trainierte bis Winter noch den SV Stripfing in der 2. Liga.

Wimmer ist seit Jänner 2023 Trainer der Austria. Gelang in der Vorsaison noch der Sprung in die Meistergruppe, schafften die Wiener heuer nicht den Einzug in die Top sechs. In der Qualifikationsgruppe gelangen in bisher neun Spielen nur zwei Siege.

