Pinther verpasst mit Zürich Meistertitel

IMAGO/Marcio Machado

Pinther und Zürich mussten sich Servette geschlagen geben.

Viktoria Pinther hat den Meistertitel in der Schweizer Women's Super League mit dem FC Zürich verpasst.

Im Play-off-Finale setzte es am Sonntag in Thun gegen Servette Genf eine 1:3-Niederlage. Die Genferinnen fixierten damit das Double, nachdem sie zuvor auch schon im Cup triumphiert hatten. In der Liga war es der zweite Erfolg nach 2021. Die Züricherinnen halten weiter bei 24 Titeln. Für Pinther war es der letzte Auftritt im FCZ-Dress, wohin sie wechselt ist offen.

apa