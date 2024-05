Empoli und Udine schicken Frosinone in die Serie B

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Trainer Eusebio Di Francesco steigt mit Frosinone ab

Frosinone Calcio hat sich an einem bitteren Abend nach nur einem Jahr wieder aus der italienischen Serie A verabschiedet.

Nach einem 0:1 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Udinese Calcio stiegen die Giallazzurri ab, weil auch der FC Empoli zeitgleich durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen die AS Rom 2:1 (1:1) gewann.

Udinese um Trainer Fabio Cannavaro, mit Italien 2006 als Kapitän Weltmeister in Deutschland, schob sich am letzten Spieltag mit 37 Punkten auf Rang 15 vor, Empoli (36) überholte durch den Dreier auf den allerletzten Drücker Frosinone (35). Zuvor hatte bereits festgestanden, dass US Salernitana und Sassuolo Calcio in die Serie B müssen.

M'Baye Niang (90.+3) rettete Empoli, Keinan Davis schenkte Udinese den Sieg (76.).