SKN Frauen feiern Meistertitel

GEPA pictures/ Walter Luger

Auch heuer schnappte sich wieder der SKN St. Pölten den Meisterteller.

Die Vienna hat die Saison in der Frauen-Bundesliga als Vizemeister beendet. Die Döblingerinnen patzten zwar am Sonntag mit einem 1:1 beim FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen, profitierten aber von einem 3:3 der SPG SCR Altach/FFC Vorderland bei der Wiener Austria. Dadurch blieb die Vienna in der Tabelle bei Punktegleichheit aufgrund des besseren direkten Vergleiches gegenüber den Vorarlbergerinnen auf Platz zwei. St. Pölten landete ungeschlagen zehn Punkte davor.

Die Vienna, die auf die zur besten Spielerin der Saison gewählte Kapitänin Claudia Wasser aufgrund eines Kreuzband- und Meniskusriss lange verzichten muss, vertritt damit Österreich wie auch der Serienmeister in der Qualifikation der Champions League. Die Wienerinnen müssen den schweren Ligaweg bestreiten, die Niederösterreicherinnen haben realistische Chancen über den Meisterweg neuerlich den Einzug in die Gruppenphase der "Königsklasse" zu schaffen. Sie bekamen nach dem 2:0-Erfolg im Niederösterreich-Duell mit dem SV Neulengbach zum Abschluss der 18. Runde den Meisterteller überreicht.

Absteiger FC Wacker Innsbruck verabschiedete sich mit einem 3:2-Sieg gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies aus dem Oberhaus. Der Vierte SK Sturm Graz bezwang den Vorletzten FC Bergheim mit 4:0. Neu in der Liga ist 2024/25 der LASK.

apa