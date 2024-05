UEFA setzt auf strenge Sicherheitsmaßnahmen vor UCL-Finale

Jean-Christophe Bott, dpa

Im Endspiel der Conference League treffen Olympiakos Piräus und der AC Florenz aufeinander

Vor dem Conference-League-Finale in Athen zwischen Olympiakos Piräus und der AC Florenz aus Italien haben Polizei und die Europäische Fußball-Union UEFA scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Es würden strenge Kontrollen durchgeführt, wie die griechische Polizei vor dem Endspiel am Mittwoch (21:00 Uhr/Nitro und RTL+) ankündigte. Den Angaben zufolge gibt es für die Partie ein spezielles Einsatz- und Verkehrskonzept. Man wolle mit den Maßnahmen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten, hieß es.

In Griechenland war sogar über eine Verlegung des Finals an einen anderen Ort spekuliert worden. Die Regierung hatte diese Gerüchte aber dementiert. Die Polizei werde alles für die Sicherheit tun, sagte ein Regierungssprecher.

Gewalt und Ausschreitungen bei Sportevents gehören mit Beteiligung griechischer Clubs zum Alltag. Jüngstes Beispiel ist das vergangene Wochenende, als es am Rande des Final Fours in der Basketball-Euroleague in Berlin zwischen Olympiakos-Fans und Anhängern des Erzrivalen Panathinaikos Athen zu einer Massenschlägerei gekommen war. Ein Mensch wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt.