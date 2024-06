DFB-Elf absolviert erstes Training vor Duell gegen Ungarn

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt die Richtung vor

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit der intensiven Vorbereitung auf ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Ungarn begonnen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bat seine Spieler um Kapitän Ilkay Gündogan am Montagmorgen in Herzogenaurach zum ersten Mannschaftstraining nach dem fulminanten Auftakt gegen Schottland (5:1) am vergangenen Freitag. An der Einheit nahmen alle 26 Spieler teil.

Die DFB-Auswahl kann mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (18:00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart den Einzug ins Achtelfinale vorzeitig perfekt machen. Das Abschlusstraining findet am Dienstag in Herzogenaurach statt, dann geht es mit dem Bus nach Stuttgart.