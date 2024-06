Familienbesuch: Weghorst kickt mit seinen Töchtern

IMAGO / ANP/SID/IMAGO/Training session The Netherlands

Wout Weghorst genoss die Zeit mit seinen Kindern

Matchwinner Wout Weghorst kickte ausgelassen mit seinen Töchtern, Bondscoach Ronald Koeman verteilte Küsschen: Einen Tag nach ihrem EM-Auftaktsieg haben die niederländischen Fußball-Stars ganz entspannt Zeit mit ihren Familien genossen.

Nach dem Training am Montag in Wolfsburg kuschelte Weghorst etwa mit seinen Töchtern und spielte ein bisschen Ball mit ihnen - und der Angreifer traf natürlich auch dabei ins Tor, wie am Sonntag beim 2:1 gegen Polen.

Koeman zeigte derweil seinen Enkelkindern, was er noch am Ball kann und verteilte danach Küsschen.

Damit begann für die Elftal die Vorbereitung auf das Topduell in der Gruppe D mit Vize-Weltmeister Frankreich am kommenden Freitag in Leipzig (21:00 Uhr/ARD und MagentaTV) in ausgelassener Atmosphäre.

2:18 Minuten nach seiner Einwechslung hatte der Hoffenheimer Weghorst mit seinem ersten Ballkontakt gegen Polen den Siegtreffer erzielt.

"Er ist eine Bereicherung für die Mannschaft, er hat eine andere Art zu spielen, und das ist großartig", hatte Koeman danach gesagt.