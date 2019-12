Varane exklusiv: So will Real Messi stoppen

María José Segovia, LaLiga

Raphaël Varane erklärt, wie man die Barcelona-Offensive in Schach halten kann

Real-Madrid-Verteidiger Raphaël Varane stellt sich im "Clásico" dem Barcelona-Angriff um die Superstars Lionel Messi und Luis Suárez entgegen.

Raphaël Varane fordert mit Real Madrid den spanischen Meister FC Barcelona im "Clásico" heraus. Dabei kommt es für die "Königlichen" auch darauf an, die Superstars Lionel Messi und Luis Suárez zu stoppen.

Im exklusiven Gespräch mit weltfussball-Medienpartner LaLiga erklärte der Franzose, wie man Superstar Messi aufhalten kann: "Er ist ein besonderer Spieler. Man kann ihn nicht wie andere Spieler verteidigen. Er verlangt dir hohe Konzentration ab, man muss ihn vor allen Dingen im Kollektiv bändigen."

Es komme daher darauf an, gut zusammenzuarbeiten und Messi "wenig Platz" zu lassen. Ähnlich schätzt der Innenverteidiger von Real Madrid den Uruguayer Suárez ein: "Er ist sehr gut und erzielt viele Tore." Suárez habe die Fähigkeit, stets "mit dem Gesicht zum Tor zu stehen". Die Real-Abwehr müsse seine Bewegungen daher aufmerksam verfolgen.

Varane sicher: Real Madrid spielt nun "besseren Fußball"

Auf den FC Barcelona als Mannschaft stelle sich Varane jedoch nicht eigens ein. "Sie haben dieselbe Spielphilosophie und dieselben wichtigen Spieler wie zuvor. Gegen ein solches Team ist es immer schwer, aber wir wissen, was auf uns zukommt." Der "Clásico" sei letztlich "ein besonderes Spiel", das einem "Kampf, einem Krieg" gleiche. "Es kommt also auch nicht wirklich auf die vorherigen Spiele an. Wenn du auf dem Platz stehst, ist eh alles anders."

Die "Königlichen" liegen vor dem direkten Duell mit dem amtierenden Meister punktgleich auf Rang zwei und könnten mit einem Sieg im Camp Nou vorbeiziehen. "Wir hatten Probleme zu Beginn, aber werden immer stärker", so Varane über die laufende Spielzeit: "Das ist aber normal, schließlich hatten wir eine schwere letzte Saison."

Nun habe das Team um Trainer Zinédine Zidane wieder "größeres Selbstvertrauen" und spiele "besseren Fußball". Das Ziel sei es, bis zum Saisonende weiter zu "wachsen".

red

