"Özil schießt Duisburg wieder in die Bundesliga"

Mike Hewitt, getty

Zieht es Mesut Özil im Jahr 2020 zum MSV Duisburg

Das Fußball-Jahr 2019 neigt sich seinem Ende entgegen. Die sport.de-Redaktion blickt voraus auf 2020 und in die Glaskugel: Welcher Top-Transfer überrascht 2020 die Welt?

Mats-Yannick Roth: Cristiano Ronaldo bricht im Sommer entnervt seine Zelte bei Juventus Turin ab und reist für eine letzte große Mission zurück auf die Insel. Das Ziel: Manchester United zurück an die Spitze ballern!

Lars Plantholt: Kein Spieler, sondern ein Trainer wird es sein: Nach vier Jahren und einiger Silberware ist aus der Ehe zwischen Pep Guardiola und Manchester City ein wenig die Luft raus, der Spanier wird sich nach einer neuen Liebe umsehen. Vielleicht mal was in Frankreich? Paris soll schön sein. Was die Beziehung retten könnte: Der in Manchester so sehnlichst gewünschte Triumph in der Königsklasse.

Christian Schenzel: Mesut Özil kehrt nach Deutschland zurück und schießt den MSV Duisburg wieder in die Bundesliga.

Luis Holuch: Da muss ich wirklich passen. Denn rein logisch argumentiert, wäre ja ein Top-Transfer, den man jetzt schon im Kopf hätte, keine Überraschung mehr.

Jonas Schlott: Ronaldo kehrt zu Real Madrid zurück, denn er wird bei Juventus einfach nicht glücklich. Unter Maurizio Sarri verliert der Portugiese Stück für Stück seinen Nimbus der Unantastbarkeit und kann vor allem nicht mehr mit Toren glänzen, da das System der Bianconeri nicht so stark auf ihn zugeschnitten ist. Nachdem man wieder einmal im Viertelfinale der Champions League ausscheidet (ebenso wie Real Madrid) ist nicht nur Ronaldo unglücklich. Die Rufe aus der spanischen Hauptstadt werden lauter, den Superstar zurückzuholen. Da lässt sich Ronaldo nicht zweimal bitten und Florentino Pérez erst recht nicht.

Thomas Malzacher (Redakteur bei livefutbol.com): Erling Haaland, der in die Bundesliga oder die Premier League wechselt.