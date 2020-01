Nach Weigl-Transfer: Benfica-Fan löst Nackt-Versprechen ein

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Ein Fan von Julian Weigl löste sein Versprechen ein

Der Transfer von Julian Weigl vom BVB zu Benfica nach Lissabon hat einem portugiesischem Fan unerwarteten Internet-Ruhm beschert. Der Anhänger löste ein kurioses Versprechen ein, von dem auch der Mittelfeldspieler Wind bekam.

Noch bevor Julian Weigl vom BVB zu Benfica wechselte, glaubte kaum ein Fan des portugiesischen Rekordmeisters daran, dass der Deal wirklich über die Bühne gehen würde. Schließlich sollen Weigl auch Anfragen von Klubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City vorgelegen haben.

Benfica-Fan Duarte Mendes zählte zu den "Ungläubigen" und gab in den Tagen vor der Unterschrift via Twitter ein kurioses Versprechen ab. So verkündete er am 17. Dezember: "Wenn Weigl zu Benfica kommt, laufe ich 1 km nackt auf der Straße". Als der Transfer dann perfekt war, antwortete Weigl dem Fan mit einem einfachen "Go!!!"

Mittlerweile hat Mendes sein Versprechen eingelöst. Der Portugiese postete am Dienstag ein Video von sich und seinem Nackt-Lauf durch die Straßen Lissabons. Über 200.000 Aufrufe hat der kurze Clip bereits generiert.

Auch Julian Weigl bekam von der ungewöhnlichen Aktion Wind und versprach dem Fan anschließend: "Du bekommst mein Trikot."