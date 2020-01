Louis Schaub vor Wechsel zum HSV

Jörg Schüler, getty

Louis Schaub (in weiß im Duell mit ÖFB-Kollege Stefan Lainer) wird wohl bald in Hamburg kicken

Louis Schaub steht vor einem schnellen Abgang vom 1.FC Köln und wird aller Voraussicht nach beim Hamburger SV unterkommen. Wie die "Hamburger Morgenpost" vermeldet, sind die Verhandlungen mit dem Ex-Rapidler über einen Leih-Deal bis zum Saisonende schon weit fortgeschritten.

Für Louis Schaub könnte es nach seinem Aus beim 1.FC Köln zu einem schnellen Tapetenwechsel kommen. Der 25-jährige ÖFB-Spieler steht laut einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Laut der Zeitung seien die Verhandlungen mit dem Ex-Rapid-Wien-Spieler schon weit fortgeschritten, ein Leih-Deal bis zum Saisonende steht im Raum. Nur über die Höhe der anschließenden Kaufoption herrscht noch Uneinigkeit. Kölns Geschäftsführer Alex Wehrle bestätigt die Gerüchte: "Wir sind in Gesprächen."

Am Freitag starten wir in das LIVE-Jahr 2020 📹🔛 Die Partie gegen den @s04 übertragen wir im Livestream auf HSVtv und auf unserem YouTube-Kanal 🔷🆚🔵



Präsentiert wird euch der Kick-Off 2020 von unserem offiziellen Sportwettenpartner @admiralbet 🤝

#nurderHSV pic.twitter.com/k9lcj2h6WU — Hamburger SV (@HSV) 8. Januar 2020

Keine Zukunft bei Köln

Bei Köln war der 25-jährige ÖFB-Kicker zu Jahresbeginn von Neo-Trainer Markus Gisdol ausgemustert worden, der Chefcoach des Bundesligisten zählt im Abstiegskampf nicht mehr auf die Dienste des Spielmachers. In der Aufstiegssaison war der ÖFB-Legionär noch eine wichtige Stütze mit drei Toren und 13 Assists, in dieser Spielzeit stehen aktuell nur ein Tor und ein Assist zu Buche. Den HSV soll er beim klaren Ziel Aufstieg mit seiner Routine weiterhelfen und zum Titel in der zweiten Bundesliga führen.

red