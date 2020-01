Zieht es Aleksander Dragović in die Serie A?

GEPA pictures/ Witters

Für Aleksander Dragović könnt es bald in den Süden gehen

Für Aleksander Dragović verlief die bisherige Saison enttäuschend. Nach gerade einmal acht Bundesligaeinsätzen und drei Champions League-Kurseinsätzen bei Bayer 04 Leverkusen, strebt der ÖFB-Legionär einen Wechsel an. Dabei verläuft die Spur nach Italien in die Serie A.

Aleksander Dragović und Bayer 04 Leverkusen, eine Beziehung, die nie so richtig warm geworden ist. Nach mehr als drei Jahren, in denen auch einen kurzzeitige Leihe zu Leicester City fiel, scheint man sich nun endgültig zu trennen. Wie die italienische Zeitschrift "Corriere dello Sporr" berichtet, zeigt der FC Bologna Interesse an einer Verpflichtung des ÖFB-Kickers. So weilt dessen Berater Max Hagmayr bereits in der italienischen Hafenstadt, um mit den Verantwortlichen über einen Wechsel zu verhandeln.

Leihe mit Kaufoption als Wunschlösung

Laut dem Bericht der italienischen Zeitung, strebt Bologna eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Sommer an, eine Idee, mit der man in Leverkusen anscheinend nicht allzufrieden ist. Die Werkself strebe vielmehr einen fixen Transfers des 28-jährigen Teamverteidigers an. Zudem wünscht sich Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic eigentlich einen Linksfuß für die Abwehrzentrale.

Dragović steht noch bis Sommer 2021 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, beim ersten Spiel in der Rückrunde saß der 80-fache Nationalspieler nur auf der Bank. Im Hinblick auf die EM drängt der Verteidiger aber auf Spielzeit, um seinen Platz im Nationalteam nicht zu gefährden.

red