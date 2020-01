Abwehrsorgen des BVB stellen Haaland-Hype in den Schatten

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Lucien Favre fordert mehr Stabilität von der BVB-Abwehr

Erling Haaland fiebert nach seinem Traum-Einstand dem Heimdebüt für Borussia Dortmund entgegen. Gegen den formstarken 1. FC Köln sind beim BVB aber nicht nur die Qualitäten des Torjägers gefragt.

Sein Ex-Trainer Jesse Marsch prophezeit Treffer am Fließband, Markus Gisdol scherzte schon über drei geparkte Busse im eigenen Tor, nur Lucien Favre lässt der Hype um Erling Haaland vor dessen Heimdebüt kalt.

Der Trainer von Borussia Dortmund grübelte vor dem Spiel gegen den formstarken 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) mehr über die defensive Stabilität seines Teams, als sich über die mögliche nächste Gala seines neuen Wunderstürmers Gedanken zu machen. "Es ist möglich, dass er von Beginn an spielt. Oder eben nicht", sagte der Schweizer gewohnt unaufgeregt.

Die Abwehrfehler seiner Mannschaft beim schwer erkämpften Erfolg zum Rückrundenauftakt beim FC Augsburg (5:3) hallten bei Favre deutlich mehr nach als die drei Treffer des 19-jährigen Norwegers. "Wir müssen mit mehr Konzentration spielen und Aktionen besser antizipieren", forderte Favre.

Favre schwärmt von Haaland

Die 27 Gegentreffer in 18 Spielen bereiten aber nicht nur Favre Sorge. "Wir müssen schnellstmöglich stabiler werden", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, der das Titelziel in Gefahr sieht: "Wenn wir am Ende erfolgreich sein wollen, müssen wir deutlich besser verteidigen und weniger Gegentore kassieren."

Und wenn nicht? Dann ruhen die Hoffnungen auf Haaland. Auch ohne ausgestellte Startelfgarantie aufgrund des Trainingsrückstands ist Favre mit den ersten Wochen des Winter-Neuzugangs äußerst zufrieden.

"Er macht immer einen guten Eindruck. Er gibt immer Vollgas, will immer gewinnen. Es ist super, solche Spieler zu trainieren", sagte der BVB-Coach.

Marsch prognostiziert seinem ehemaligen Spieler eine glänzende Zukunft. Wenn Dortmund es weiter schaffe, dass er in Tornähe an den Ball komme, "wird er Tore am Fließband erzielen", sagte der Coach des österreichischen Serienmeisters Red Bull Salzburg im Interview mit "transfermarkt.de".

Favre kann dieser Euphorie nicht ganz so viel abgewinnen und verwies auf Haalands Alter: "Er ist erst 19."

1. FC Köln will Haaland "in den Griff bekommen"

Trotz der Jugend ist aber auch der Respekt beim kommenden Gegner vor dem wuchtigen Mittelstürmer riesig. "Er ist eine Waffe", sagte FC-Mittelfeldspieler Ellyes Shkiri. Torhüter Timo Horn hofft darauf, "dass sich die tolle Geschichte von Haaland nicht fortsetzt und wir ihn in den Griff bekommen".

Gisdol warnte seine Mannschaft allerdings davor, dass der BVB über "eine ganze Reihe exzellenter Spieler" verfügt und nannte Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Marco Reus. Mit Haaland hätten sie aber "eine neue Komponente hinzugewonnen".

Unabhängig von der Offensivpower des Vizemeisters glauben die Kölner an ihre Chance. Vier Siege in Folge sorgen für eine breite Brust. Fünf Erfolge in Serie gab es zuletzt vor 35 Jahren unter Trainer Hannes Löhr mit Klub-Legenden wie Klaus Allofs und Pierre Littbarski.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Brandt - Sancho, Reus, Hazard - Haaland. - Trainer: Favre

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Thielmann, Uth, Jakobs - Cordoba. - Trainer: Gisdol