Freund: "Tino passt in die Premier League"

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Christoph Freund ist von Lazaros Fähigkeiten überzeugt

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund freut sich sehr, dass sein ehemaliger Schützling Valentino Lazaro für Newcastle United unterschrieben hat.

"Tino passt dank seiner Fähigkeiten sehr gut in die Premier League", sagt Freund in einem Interview mit "The Athletic". Lazaro sei "technisch stark, kräftig und taktisch versiert" und daher geeignet für die "beste und intensivste Liga" der Welt.

Salzburg habe ihn bereits als 12-Jährigen beim GAK gescoutet und mit 14 Jahren in die vereinseigene Akademie aufgenommen. "Dort war er mehrere Jahre Kapitän und hat sich überaus schnell weiter entwickelt", weiß Freund.

Sollten die Papiere aus Mailand rechtzeitig entreffen, wird Lazaro am Samstag im Heimspiel gegen Schlusslicht Norwich City wohl sein Debüt für die "Magpies" feiern.

>> Valentino Lazaro von Inter Mailand zu Newcastle

red