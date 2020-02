Schalke-Schock: Stambouli droht offenbar Saison-Aus

Revierfoto via www.imago-images.de

Benjamin Stambouli nie wieder für den FC Schalke 04?

Als sich Benjamin Stambouli am 26. Oktober 2019 im Derby gegen den BVB einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß zuzog, rechnete der FC Schalke 04 mit einem Ausfall von mehreren Wochen. Jetzt deutet sich an: Womöglich spielt Stambouli nie wieder für die Königsblauen.

Nach "Bild"-Informationen erlitt der französische Innenverteidiger bei ersten Belastungstests einen Rückschlag. Klubintern gehe man nicht davon aus, dass Stambouli in dieser Saison noch einmal ins Geschehen auf dem Rasen eingreifen kann, heißt es.

Offen ist zudem, ob der 29-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag auf Schalke verlängert. Aktuell verdient Stambouli rund vier Millionen Euro jährlich - wohl deutlich zu viel für die Knappen. Ist er nicht zu deutlichen Gehaltsabstrichen bereit, stehen die Zeichen auf Trennung.

Sané und Caligiuri fehlen dem FC Schalke 04 noch bis März

Umso bitterer, dass mit Salif Sané (Meniskusriss) und Daniel Caligiuri (Innenbandriss im linken Knie) zwei weitere potenzielle Stammspieler und Leistungsträger derzeit ebenfalls verletzt fehlen.

Beide kehren wohl erst im März zurück, können also zeitnah nicht dabei helfen, den Negativtrend der Rückrunde (nur ein Sieg aus fünf Bundesligaspielen) zu stoppen.

Im schwierigen Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag kann Trainer David Wagner immerhin wieder auf Suat Serdar zurückgreifen, wenn alles glatt läuft. Der Nationalspieler, mit sieben Treffern Schalkes Top-Torschütze in der laufenden Spielzeit, peilt nach seiner Sprunggelenksverletzung das Comeback an.