Sturm Graz verlängert mit Huspek

Stum Graz gibt Vertragsverlängerung bekannt

Sturm Graz hat den ursprünglich mit Saisonende auslaufenden Vertrag mit Philipp Huspek um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Dies gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 29-jährige Flügelspieler spielt seit Sommer 2016 für die Steirer, mit denen er 2018 den Cup-Titel holte. Huspek bestritt in der laufenden Saison bisher zwölf Ligaspiele für Sturm, in denen ihm drei Tore gelangen.

"Sturm ist ein toller Verein. Ich habe in den letzten vier Jahren viele schöne Momente erleben dürfen. Die Menschen im und rund um den Verein sind mir ans Herz gewachsen", wird Huspek auf der Vereinshomepage zitiert.

