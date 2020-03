Englands Top-Klubs jagen BVB-Talent Collins

Revierfoto via www.imago-images.de

Michael Zorcs Verhandlungsgeschick könnte beim BVB erneut gefragt sein

Droht dem BVB der Abgang eines Juwels aus der B-Jugend? Nnamdi Collins spielt sich in der U17-Bundesliga in den Vordergrund, das weckt Begehrlichkeiten - allen voran bei den Top-Klubs aus der Premier League.

Wie die "Bild" berichtet, bietet Manchester City dem 16-jährigen Innenverteidiger bei einem Transfer ein Handgeld von zwei Millionen Euro. Auch der FC Chelsea mischt im Poker mit und bietet immerhin eine Millionen Euro.

Der sportliche Leiter Michael Zorc hat sich demnach schon in den Fall eingeschaltet und will Collins mit einem Fördervertrag an Dortmund binden. Mit diesem Modell ist auch Youssoufa Moukoko ausgestattet.

Collins zählt in der U17 des BVB zu den tragenden Säulen. Der Deutsch-Nigerianer stand in bislang allen 20 Saisonspielen auf dem Platz und glänzte beim Tabellenzweiten mit vier Treffern.