Liverpool tritt bei Chelsea mit A-Team an

Manager Jürgen Klopp will mit allen Stars antreten

Nach der ersten Meisterschafts-Niederlage geht es für den überlegenen Premier-League-Spitzenreiter Liverpool am Dienstagabend mit dem FA-Cup-Achtelfinale bei Chelsea weiter.

>> Liveticker Chelsea gegen Liverpool

Manager Jürgen Klopp betonte am Montag, dass er diesmal das A-Team für das Gastspiel in London aufbieten werde. Zuletzt hatte er im FA-Cup-Wiederholungsmatch gegen Shrewsbury Town die U23-Mannschaft spielen lassen.

Grund dafür war der dichte Spielkalender des FIFA-Club-Weltmeisters, der auch noch die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League hat. "Es ist jetzt eine andere Situation als in der Runde zuvor. Wir stehen unter den letzten 16 im FA Cup und wollen weiterkommen", bekräftigte Klopp, der eine schwache Vorstellung des gesamten Teams für die 0:3-Pleite am Samstag in der Premier League verantwortlich machte. "Wenn man mir nur einen Spieler nennen kann, der am Samstag seine normale Leistung gebracht hat, dann wäre ich überrascht", meinte der Deutsche.

Doch auch für den Tabellenvierten Chelsea gab es keine erfolgreiche Cup-Generalprobe. Die "Blues" mussten sich am Samstag mit einem 2:2 beim Abstiegskandidaten Bournemouth begnügen.

