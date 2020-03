Lagerbäck: "Kann mich nicht beschweren"

JONATHAN NACKSTRAND, APA

Lars Lagerbäck spielt gerne gegen Österreich

Norwegens Teamchef Lars Lagerbäck ist mit der Nations-League-Auslosung nicht unglücklich. "Ich glaube, es gibt eine Gruppe mit Russland, die ein bisschen härter ist. Die anderen drei sind ziemlich ausgeglichen, deshalb kann ich mich nicht beschweren", sagte der 71-Jährige zur Ausgangslage in Pool 1 der Liga B. Gegen Österreich zu spielen, sei immer eine tolle Sache.

"Sie haben einige interessante Spieler, ich glaube aber auch, dass uns in Nordirland ein hartes und interessantes Spiel erwartet. Und gegen Rumänien haben wir ja erst in der EM-Qualifikation gespielt. Ich freue mich auf alle Partien", erläuterte der Trainer-Routinier.

Für Rumäniens Coach Mirel Radoi war das ÖFB-Team alles andere als ein Wunschlos. "Österreich wollte ich nicht, mit allen anderen Mannschaften aus dem ersten Lostopf hätte ich keine Probleme gehabt", sagte der 38-jährige Ex-Internationale, der erst Ende November als Coach seines Heimatlandes bestellt worden war. Für Radoi ist die Auswahl von Franco Foda deshalb auch klarer Favorit. "Ansonsten ist es eine ausgeglichene Gruppe. Wir werden unser Bestes geben, damit wir auf einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe landen."

Nordirlands Teamchef Michael O'Neill war bei der Auslosung in Amsterdam nicht vor Ort, weil er ja auch als Trainer des englischen Zweitligisten Stoke City fungiert. An seiner Stelle äußerte sich Patrick Nelson. "Wir sind in einer Gruppe mit starken Gegnern. Wir haben gegen alle Teams in der jüngeren Vergangenheit gespielt. Gegen Rumänien auf dem Weg zur EM 2016, Norwegen in der WM-Qualifikation und gegen Österreich in der ersten Auflage der Nations League. Ich hoffe, dass wir den Bewerb nach einer EM-Teilnahme im Sommer starten. Diesem Ziel gilt jetzt die oberste Priorität", verlautete der Chef des nordirischen Fußballverbands.

Die Nordiren treffen am 26. März im Play-off in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. Im Erfolgsfall wäre im Kampf um ein EM-Ticket am 31. März vor eigenem Publikum die Slowakei oder Irland der Gegner. Auch die Norweger und Rumänen versuchen sich auf diesem Weg noch für die Endrunde zu qualifizieren.

apa