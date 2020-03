Klagenfurt zuversichtlich bei Lizenz-Erhalt

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der Austria Klagenfurt-Präsident blickt der Zukunft positiv entgegen

Fristgerecht hat man bei Zweitligist Austria Klagenfurt die Lizenzunterlagen für die Bundesliga und 2. Liga der Saison 2020/21 eingereicht und blickt zuversichtlich darauf, diese auch erteilt zu bekommen. Zudem plant man eine eigene Akademie zu gründen.

Aktuell auf Tabellenplatz der 2. Liga liegend, plant man beim SK Austria Klagenfurt für die Zukunft. So wurden fristgerecht die Lizenzunterlagen für die ersten beiden Ligen eingerecht und man blickt in Kärnten positiv dem Erhalt dieser entgegen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und gehen fest davon aus, dass der Austria Klagenfurt die Lizenz für beide Fälle ohne Auflagen erteilt wird.", so ein fest-überzeugter Präsident Ivica Peric auf der Vereinswebsite.

Aufgrund des sportlichen Erfolgs plant man in Kärnten daher zweigleisig und wäre bereit für einen möglichen Schritt nach oben: "Sollte unserer Mannschaft die Sensation gelingen, wäre der Verein bereit für die Bundesliga."

Knackpunkt Akademie

Intensiv wurde in den vergangenen Zeiten das Thema Akademie bei den Kärntner diskutiert, an einer möglichen Mitbenutzung des WAC-Nachwuchszentrums arbeitet man, wie Ivica Peric erklärt: "Wir haben aktuell keine Einigung mit dem Wolfsberger AC über eine Beteiligung erzielen können. Die Gespräche mit dem Land, der Stadt und dem WAC dauern an, wir setzen auf eine für alle Seiten faire Einigung."

Der Präsident von Austria Klagenfurt sieht das aber nur als eine kurzfristige Lösung an und strebt eine Erweiterung der eigenen Nachwuchsarbeit an: "Die Beteiligung an einer bestehenden Akademie wäre eine kurzfristige Lösung. Der Ausbau unserer Nachwuchsabteilung ist wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzepts, daher werden wir im nächsten Schritt einen Förderantrag zur Gründung einer eigenen Akademie stellen. Wir wollen unabhängig sein und stellen uns entsprechend auf."

Die Zusammenarbeit mit dem WAC würde aber ohnehin nur dann zum Tragen kommen, falls man den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga schafft. Nachdem man ungeschlagen den Herbstmeistertitel holen konnte, konnte man in der zweite Saisonhälfte lediglich einen Punkt aus den ersten drei Partien einfahren und hat somit schon sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ried.

Klagenfurt gibt sich kämpferisch

Für Ivica Peric aber kein Grund, um jetzt aufzugeben: "Der eine oder andere mag uns schon abgeschrieben haben. Aber wir geben uns nicht geschlagen und werden da sein, wenn die SV Ried ausrutscht. Sie müssen aufsteigen, das erwartet jeder von ihnen. Der Druck ist riesig, sie haben viel zu verlieren – dagegen können wir nur gewinnen."

