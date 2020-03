Rafinha spricht über "schwierige Phase mit Niko Kovac"

Nayra Halm via www.imago-images.de

Rafinha kehrte dem FC Bayern im Sommer 2019 den Rücken - und feiert seither große Erfolge

Nach acht Jahren im Verein kehrte Rafinha dem FC Bayern im Sommer 2019 den Rücken und in seine Heimat Brasilien zurück. Beim dortigen Top-Klub Flamengo entwickelte sich der Routinier in Windeseile zum Leistungsträger und Erfolgsgaranten. Vergessen hat er München deshalb aber noch lange nicht.

Im Interview mit der "Sport Bild" blickte Rafinha nun auf seine Zeit an der Säbener Straße zurück, wenn auch mit gemischten Gefühlen.

Über seine letzten Monate beim FC Bayern sagte er: "Es war eine schwierige Phase mit Niko Kovac. Ich hatte ihn vor der Saison 2018/19 um die Freigabe gebeten, da ich ein Angebot von Bayer Leverkusen hatte. Er meinte: 'Nein, bitte bleib, ich brauche dich!' In der Rückrunde bekam ich kaum noch Einsätze."

Dass die Chemie zwischen dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler und dem Trainer nicht stimmte, war ein offenes Geheimnis. Rafinha dazu: "Ich habe Respekt vor Kovac, aber ich sage Ihnen: Wenn der Umgang anders gewesen wäre, dann wären wir möglicherweise alle noch da: Arjen Robben, Franck Ribéry, James, Mats Hummels, Renato Sanches, Arturo Vidal oder ich."

Rafinha war zwischen 2011 und 2019 in 266 Pflichtspielen für den FC Bayern zum Einsatz gekommen, unter Kovac jedoch allenfalls Ergänzungsspieler gewesen.

Unterstützung für Coutinho: "FC Bayern braucht einen Brasilianer!"

Trotz des traurigen Abschieds fühlt sich der Abwehrmann dem deutschen Rekordmeister bis heute verbunden. Sporadisch hält er sogar noch Kontakt zu seinen langjährigen Teamkollegen.

"Nachdem wir die Copa Libertadores gewonnen haben, hat Thomas Müller ein Video aufgenommen, in dem mir die Jungs gratuliert haben. Das hat mich extrem gefreut", so Rafinha, der die Entwicklung in München weiterhin verfolgt.

So blieb ihm nicht verborgen, dass sein Landsmann Coutinho in den vergangenen Monaten mit Schwankungen zu kämpfen hatte.

"Philippe ist ein Super-Spieler. Ich hoffe, dass Bayern ihn nach der Saison fest verpflichtet. Bayern braucht einen Brasilianer in der Mannschaft! Er ist ein Weltklassespieler, der den Unterschied machen kann. Dass er am Anfang in seiner neuen Heimat Schwierigkeiten hatte, ist normal. Ich hoffe, dass er sein wahres Niveau noch zeigen kann", kommentierte Rafinha die Situation des Leihspielers vom FC Barcelona.