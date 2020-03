Santa Cruz schwärmt vom FC Bayern: "Meine beste Zeit"

unknown

Roque Santa Cruz spielte acht Jahre beim FC Bayern

Auch als Oldie spielt Roque Santa Cruz immer noch erfolgreich Fußball in seiner Heimat. Obwohl er seine Zelte beim FC Bayern schon vor rund 13 Jahren abbrach, erinnert sich der Paraguayer gerne an seine Zeit an der Säbener Straße zurück. Auch das heutige Geschehen verfolgt er intensiv.

"Es war für mich die beste Zeit als Fußballer", resümiert Santa Cruz seine erste Profi-Station überhaupt im Interview mit "Sport1". Der Angreifer war im Jahr 1999 als damals 18-Jähriger zu den Bayern gewechselt und hat acht Spielzeiten lang das Trikot des Rekordmeisters getragen.

Obwohl der Schritt aus der südamerikanischen Heimat für einen solch jungen Spieler ein großer war, fühlte sich Santa Cruz in München stets wohl.

Dafür verantwortlich waren insbesondere seine Teamkollegen, die den Rechtsfuß herzlich empfangen haben. "Ich habe eigentlich immer wieder Leute getroffen, die mir geholfen haben und mit denen ich in München viel unternommen habe, um mich in der Stadt zurechtzufinden", erklärte er.

Neben den Mitspielern erleichterten aber auch Verantwortliche des Vereins seinen Einstieg in Deutschland. Der damalige Manager Uli Hoeneß war "wie ein Vater" für ihn, so Santa Cruz. Er habe ihm neben mentaler Unterstützung auch etwas "über das Leben" beigebracht.

Erinnerungen an prominente Teamkollegen beim FC Bayern

Vor Kult-Keeper Oliver Kahn hatte Santa Cruz dagegen "etwas Angst". Jedoch schwärmte er auch von der Art des Schlussmanns. "Wie er gearbeitet hat, wie ein Besessener", blieb dem Südamerikaner im Gedächtnis. Sein Fazit: "Ich hatte großen Respekt vor ihm."

Den Aufstieg von Bayerns Youngster Joshua Zirkzee hat Santa Cruz auch aus der Ferne genau beobachtet. "Ich verfolge die Spiele und muss sagen, dass der Junge das schon sehr gut macht", bewertete er die Auftritte des jungen Niederländers.

Der Routinier prophezeit dem 18-Jährigen eine große Karriere: "Zirkzee ist stark im Kopf und topfit. Da kann man berechtigt die Hoffnung haben, dass er das Gesicht der Zukunft wird."