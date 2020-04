Kehrtwende: Werder Bremen darf trainieren

nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de

Werder Bremen darf doch trainieren

Ab Dienstag darf auch beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in kleinen Gruppen mit maximal vier Spielern trainiert werden. Das Ordnungsamt der Hansestadt erteilte die dazu erforderliche Genehmigung.

"Wir versuchen damit dem Recht auf Berufsausübung und der größtmöglichen Reduzierung von Risiken gleichermaßen gerecht zu werden", sagte Innensenator Ulrich Mäurer. Man habe sich, so der SPD-Politiker weiter, unter anderem an den Vorschriften orientiert, unter denen bei Bayern München trainiert werde.

Angelehnt wurde seitens der Politik der Wunsch des Tabellenvorletzten, auch die Nachwuchsmannschaften U23 und U19 mittrainieren zu lassen. Noch am Freitag vergangener Woche war die Entscheidung über den Antrag der Hanseaten, gestellt am 1. April, verschoben worden. Am Montag trainierten die Werder-Profis daraufhin nur individuell.