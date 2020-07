Kehrtwende! David sagt BVB, Bayern und Gladbach ab

KAA Gent v AS Roma via www.imago-images.de

Jonathan David wird mit Gladbach, BVB und FC Bayern in Verbindung gebracht

Eigentlich hat Gent-Stürmer Jonathan David seine Zukunft in der Bundesliga gesehen. Mit dem BVB, Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern sollen sich auch drei echte Spitzenklubs um den 20-Jährigen bemüht haben. Doch jetzt hat sich der kanadische Nationalspieler völlig überraschend für ein anderes Ziel entschieden.

Vor gerade einmal drei Wochen betonte Jonathan David im Interview mit "Sky" noch, dass die Bundesliga "aktuell am besten zu mir passen würde". Angebote aus dem deutschen Oberhaus haben ihm laut übereinstimmenden Medienberichten auch vorgelegen. Unter anderem soll die Gladbacher Borussia 25 Millionen Euro geboten haben. Und auch dem BVB und dem FC Bayern wurde Interesse nachgesagt.

Jetzt ist allerdings klar: Der Stürmer sieht seine Zukunft nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. "Ich möchte nach Lille wechseln", sagte David der französischen "L'Équipe". Die Ligue 1 betrachte er als "nächsten Schritt" in seiner Laufbahn, betonte der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison mit 18 Toren in 27 Spielen auf sich aufmerksam machte.

Über die Gründe für seinen Kurswechsel sagte David: "Das Projekt, das mit Lille anbietet, ist erste Klasse. Außerdem spreche ich französisch, das sollte die Eingewöhnung leichter machen. Und Lille ist nicht weit von Gent entfernt."

David sauer auf Gent: "Das ist respektlos"

Noch ist der Wechsel zu den "Doggen" aber alles andere als fix. Der Grund: Gent fordert mindestens 30 Millionen Ablöse für den Stürmer. Zu viel, wie David selbst findet: "Der Klub will mich behalten oder mich für einen Preis verkaufen, der in meinen Augen vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht realistisch ist. Das macht die Verhandlungen kompliziert."

Er habe den Verantwortlichen von Gent deutlich zu verstehen gegeben, dass er den Klub verlassen möchte, betonte David. "Sie haben gesagt, sie würden mich nicht aufhalten, aber die Gespräche machen keine Fortschritte. Als wenn sie ein besseres Angebot erwarten. Ich wüsste aber nicht, woher das kommen sollte."

Laut französischen Medien hat Lille - wie angeblich auch Mönchengladbach - dem belgischen Erstligisten 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten. Eine Offerte, die Gent nicht hoch genug war.

"Um ehrlich zu sein: Ich finde, das ist respektlos von Gent. Ich bin ablösefrei gekommen, habe immer alles für den Klub gegeben und jetzt kommt Lille mit einem sehr ordentlichen Angebot. Ich verstehe nicht, warum das so schwer sein muss", sagte der junge Stürmer über die stockenden Verhandlungen.