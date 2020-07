Caner Çavlan kehrt zum FC Emmen zurück

APA (Archiv)

Çavlan kam bei Austrias "Einser"-Garnitur nur sieben Mal dran

Der niederländische Profi Caner Çavlan wechselt nach nur einer Saison mit sofortiger Wirkung von der Wiener Austria zurück in seine Heimat zu seinem Ex-Klub FC Emmen.

Dies teilte der Bundesligist aus Favoriten am Mittwoch mit. Der 28-jährige Linksverteidiger spielte nur sieben Matches unter Austria-Coach Christian Ilzer und verstärkte zuletzt für neun Partien noch die Young Violets. Ursprünglich hatte Çavlan bis 2022 bei den Wienern unterschrieben gehabt.

In Emmen war Çavlan 2018/2019 herausragend, stand in 33 von 34 Ligaspielen in der Startelf und kam als Linksverteidiger auf vier Tore und sieben Assists. Ausgebildet wurde Çavlan bei BV De Graafschap in seiner Heimatstadt Doetinchem als Mittelfeldspieler.

apa/red