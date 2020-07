Volles Haus an der Försterei? Union will alle Fans testen

via www.imago-images.de

Union Berlin will wieder Fans ins Stadion lassen

Fußball-Bundesligist Union Berlin strebt schon zum Beginn der neuen Saison ein volles Stadion an - und setzt dabei auf ein zumindest ambitioniertes Konzept.

Der Klub will an Spieltagen im Stadion an der Alten Försterei seine Mitarbeiter und alle 22.012 Karteninhaber auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen. Zugang zum Stadion würde dann nur erhalten, wer neben einem Ticket auch ein negatives Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 24 Stunden ist.

"Unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand, und wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es nicht Union", sagte Klub-Präsident Dirk Zingler: "Gleichzeitig steht die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wir wollen bestmöglich gewährleisten, dass sich in unserem ausverkauften Stadion niemand infiziert - das gilt für Unioner und gleichermaßen auch für Gästefans."

Union will Kosten tragen

Der Plan bedeute einen enormen organisatorischen und wirtschaftlichen Aufwand. Der Klub wolle "die Kosten für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen selbst tragen". Aktuell würden bereits Möglichkeiten ausgelotet, die nötigen Testkapazitäten binnen 24 Stunden einzusetzen.

"Sobald die organisatorischen Rahmenbedingungen konkretisiert sind, wird Union Berlin das Konzept dem zuständigen Gesundheitsamt des Stadtbezirks Treptow-Köpenick und des Landes Berlins vorstellen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Deutsche Fußball Liga und die Klubs hoffen, in der neuen Saison wieder vor Zuschauern spielen zu können. Im Gespräch sind hier allerdings Konzepte, die längst nicht von einer Vollauslastung der Arenen ausgehen, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Auch gilt es bei der Suche nach einer Lösung die in den Bundesländern unterschiedlichen Infektionszahlen und Corona-Richtlinien zu beachten.