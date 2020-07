Barnsley tritt weiter auf der Stelle

Andrew Matthews via www.imago-images.de

Barnsley taumelt langsam dem Abstieg entgegen

Wieder ist es nichts geworden aus dem Befreiungsschlag für den von Ex-WAC-Coach Gerhard Struber trainierten FC Barnsley. Die "Tykes" bleiben nach einem torlosen Remis gegen Wigan Athletic weiter auf dem letzten Tabellenplatz, drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer aber nur drei Punkte.

Gerhard Struber verpasst mit dem FC Barnsley die nächste Möglichkeit sich im Abstiegskampf einen Vorteil zu verschaffen und bleibt nach einem torlosen Unentschieden gegen Wigan Athletic auf dem letzten Tabellenplatz der englischen Championship hängen. Mit 43 Punkten beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer drei Spieltage vor Schluss aber nur ebenso viele Punkte, die Rettung ist also theoretisch weiterhin möglich.

Sollbauer spielt durch

Michael Sollbauer spielte bei den "Tykes" wieder einmal in der Abwehr durch und hatte in der zweiten Halbzeit sogar die Chance sein Team in Führung zu bringen, konnte seinen Schuss von der Strafraumgrenze aber nicht aufs Tor bringen. Gerhard Struber meinte nach dem Spiel: "Es gab einige gute Situationen heute, aber wir hatten einfach nicht das Glück auf unserer Seite. Es ist bei uns eine Frage der richtigen Balance, momentan sind wir beim Abschluss einfach nicht kaltschnäuzig genug. Das war heute das größte Thema."

Obwohl die Gäste aus Wigan ab Minute 73. sogar nur noch zu zehnt auf dem Feld waren, gelang der Mannschaft von Gerhard Struber nicht der erlösende Treffer, sodass man weiterhin um den Klassenerhalt bangen muss. Marcel Ritzmaier war bis Minute 87. auf dem Platz, Ex-Admira-Stürmer Patrick Schmidt ab Minute 82.

Am nächsten Spieltag wartet mit dem aktuellen Tabellenführer Leeds United ein wahrer Brocken auf Barnsley, ehe es an den letzten beiden Spieltagen gegen Nottingham Forest und Andi Weimanns Brentford FC geht.

red