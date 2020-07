WAC verlängert mit Talenten Holzer und Steiger

GEPA pictures/ Matic Klansek

Der Wolfsberger AC hat am Freitag die Vertragsverlängerungen von Marcel Holzer und Joshua Steiger bekanntgegeben. Holzer unterschrieb beim Fußball-Europa-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2022. Steiger verlängerte seinen Vertrag ebenfalls um zwei Jahre plus Option auf ein weiteres. Für die kommende Saison wird der 19-Jährige zum SV Lafnitz in die 2. Liga verliehen.

Marcel Holzer brachte es in dieser Saison auf sechs Einsätze für den WAC, in der Meistergruppe stand er sogar einmal in der Startelf auf dem Feld. Steiger kam in dieser Saison primär für das B-Team der Kärntner zum Einsatz, durfte dafür aber kurz Europa League-Luft beim 2:2 gegen die AS Roma schnuppern.

apa/red