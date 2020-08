Felix Luckeneder bleibt in Hartberg

GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Luckeneder sieht bessere Perspektiven bei den Steirern

Der TSV Hartberg holt Felix Luckeneder fix vom LASK. Der Oberösterreicher war bislang nur geliehen und hat nun für zwei weitere Jahre in der Steiermark unterschrieben.

"Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat. Die Wertschätzung was mir vom Verein entgegengebracht wurde, möchte ich in den kommenden beiden Jahren bestätigen", sagt Luckeneder. Dass Trainer Markus Schopp, sowie die Schlüsselspieler Dario Tadić und Rajko Rep in Hartberg geblieben sind, habe ihm bei seiner Entscheidungsfindung geholfen.

"Felix Luckeneder spielte eine starke Saison und eine noch stärkere Meistergruppe. Er ist für uns ein wichtiger Spieler in der Defensive und Spieleröffnung", weiß Hartbergs Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr.

