Regionalligist darf vor Zuschauern spielen

FIRO/FIRO/SID/

Chemnitz darf beim Saisonauftakt vor Fans spielen

Der Chemnitzer FC darf sein Auftaktspiel in der Regionalliga Nordost am Samstag (16:00 Uhr) gegen den FC Viktoria 1889 Berlin vor Zuschauern austragen. Insgesamt 1000 Teilnehmer sind zugelassen, dazu zählen allerdings unter anderem auch die Fußballprofis. Das gab der CFC am Mittwoch bekannt.

"Unter die 1000 Personen fallen unter anderem auch die Mannschaften, Ordnungskräfte, Medienvertreter und alle weiteren an der Organisation und Durchführung des Spieltages beteiligten Personen, so dass wir leider nicht 1000 Karten in den Verkauf geben können", sagte Romy Polster, Vorstandsvorsitzende des Chemnitzer FC. 500 Tickets gehen in den freien Verkauf.

Im Stadion herrscht Alkoholverbot, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Dieser kann auf dem Sitzplatz unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 Metern abgenommen werden. Es gibt ausschließlich Sitzplatzkarten, der Stehplatzbereich bleibt geschlossen. Gästefans sind nicht zugelassen. Kleingruppen können im Stadion zusammensitzen.