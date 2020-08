Bericht: BVB bietet um diesen Brasilianer mit

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Allan spielt seit 2015 bei SSC Neapel

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt für diesen Sommer größtenteils erledigt. Während ein Verkauf von Superstar Jadon Sancho vermieden wurde, konnten mit Thomas Meunier und Jude Bellingham bereits zwei hochkarätige Neuverpflichtungen präsentiert werden. Um sich in der Breite noch besser aufzustellen, sind weitere Transfers in der laufenden Wechselperiode zumindest nicht ausgeschlossen.

Seit Tagen halten sich die Spekulationen, dass der BVB schon in Kürze das Real-Juwel Reinier für zwei Jahre als Leihspieler verpflichten wird.

Und der Teenager ist längst nicht der letzte Spieler, um den sich zuletzt Gerüchte über einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben rankten. Auch der brasilianische Mittelfeldspieler Allan wurde jüngst mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio sollen sich die Dortmunder intensiv mit dem 29-Jährigen befasst haben und zu einem namhaften Kreis an Teams gehören, die sich für ihn interessieren.

Auch Atlético Madrid und Paris Saint-Germain sollen an Allan dran sein, der bereits seit 2015 beim italienischen Top-Klub SSC Neapel unter Vertrag steht. Für Napoli absolvierte der in Rio de Janeiro geborene zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Spielzeit 23 Partien in der Serie A und erzielte dabei zwei Treffer.

Laut dem Bericht des Transferexperten Di Marzio soll die Dortmunder Borussia sogar bereit sein, 25 Millionen Euro Ablöse für Allan zu bezahlen, der vertraglich noch bis 2023 an die Partenopei gebunden ist.

Neapel soll allerdings auf eine Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Euro für den neunmaligen brasilianischen Nationalspieler bestehen, was einen tatsächlichen Verkauf ins östliche Ruhrgebiet zunächst einmal unwahrscheinlich erscheinen lässt.