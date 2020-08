Ex-BVB-Stars mit Corona infiziert? Positive Tests bei Chelsea

Kristian Kane via www.imago-images.de

Auch Christian Pulisic (r.) sol betroffen sein

Corona-Alarm bei den Stars der englischen Premier League: Nachdem Manchester United bereits bestätigte, dass sich Paul Pogba mit COVID-19 infiziert hat, sollen sich gleich acht Spieler des FC Chelsea in Quarantäne begeben haben. Darunter auch zwei ehemalige BVB-Profis.

Die "Sun" will erfahren haben, dass sich die Youngster Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori und Christian Pulisic in Isolation begeben haben. Pulisic spielte bis zum Sommer 2019 für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Das Quartett soll einen gemeinsamen Urlaub auf der griechischen Insel Mykonos verbracht haben.

Zudem sollen sich auch Jorginho, Ross Barkley, Emerson und Michy Batshuayi in Quarantäne befinden. Auch Batshuayi dürfte den Fans des deutschen Oberhauses bekannt sein: Von Ende Januar bis Sommer 2018 kickte der Angreifer ein halbes Jahr auf Leihbasis für Borussia Dortmund.

Trifft der Bericht zu, muss der FC Chelsea einen nicht geringen Rückschlag verkraften. Die Saison der Premier League startet am 12. September, Zeit für die Vorbereitung ist somit rar gesät. Die Londoner treten am 14. September bei Brighton & Hove Albion an. Mount und Abraham verpassen auch die anstehenden Länderspiele der englischen Nationalelf.

Nach großzügigen Investitionen startet Chelsea mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit. Der Klub verpflichtete bislang bereits Ben Chilwell (Leicester City), Timo Werner (RB Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) und Malang Sarr (OGC Nizza). Letzterer soll vorerst verliehen werden. Zudem wird auch Kai Havertz als möglicher Neuzugang an der Stamford Bridge gehandelt.

2019/20 beendete das Team um Coach Frank Lampard die Saison auf Rang vier, verzeichnete allerdings 37 Punkte Rückstand auf Meister FC Liverpool. Eine unglaubliche Lücke, die dank der Verstärkungen geschlossen werden soll.