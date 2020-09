Hannover darf zum Saisonstart vor Fans spielen

FIRO/FIRO/SID/

Die HDI Arena fasst bei voller Auslastung 49.000 Fans

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird sein erstes Ligaspiel am 19. September gegen den Karlsruher SC vor 500 Zuschauern in der heimischen HDI Arena austragen. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit.

"Mit dem jetzigen, ersten Schritt sichern wir Hannover 96 wichtige Einnahmen, die helfen, das zu erreichen, was wir uns für die bevorstehende Saison alle wünschen: eine wettbewerbsfähige Mannschaft, die um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielt", schrieb der Verein.

Es ist nicht mehr als ein erster Schritt: Zum Saisonstart darf Hannover 96 500 Plätze in der HDI Arena belegen. #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/LZettTLOsy — Hannover 96 (@Hannover96) 10. September 2020

Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen untersagt lediglich Großveranstaltungen mit 1000 oder mehr Teilnehmenden. Das Hygienekonzept des Klubs ist bereits vom Land genehmigt worden.