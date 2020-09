Start nach Maß! Arsenal fertigt Fulham ab

Clive Rose via www.imago-images.de

Lockerer Erfolg für den FC Arsenal

Der FC Arsenal hat das Eröffnungsspiel der Premier League ohne Probleme für sich entschieden.

Die Gunners siegten im Londoner Stadtduell bei Aufsteiger FC Fulham 3:0 (1:0) und setzen sich damit erst einmal an die Tabellenspitze. Am Abend startet Jürgen Klopp mit Meister FC Liverpool in die neue Spielzeit.

Die Tore erzielten Alexandre Lacazette (8.), Neuzugang Gabriel (49.) und Pierre-Emerick Aubameyang (57.). Bernd Leno stand bei Arsenal nach überstandener Verletzung zwischen den Pfosten und hatte über die 90 Minuten wenig zu tun.

Nicht im Kader stand erneut Mesut Özil, Shkodran Mustafi fehlte aufgrund von muskulären Problemen.