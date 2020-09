Louis Schaub wechselt in die Schweiz

GEPA pictures/ Witters

Louis Schaub steht vor einer Rückkehr in die zweite deutsche Bundesliga

Die Vereinssuche nimmt für Ex-Rapid Wien-Kicker Louis Schaub endlich ein Ende. Wie der 1. FC Köln bekannt gibt, wechselt der Offensivspieler leihweise für eine Saison zum Schweizer Erstligisten FC Luzern. Anschließend gibt es eine Kaufoption. Zuvor war über einen Transfer zu Hannover 96 spekuliert worden.

>> Die Vereinsstatistik von Louis Schaub in der weltfussball-Datenbank

Louis Schaub verlässt den 1. FC Köln und wechselt in die Schweizer Super League zum FC Luzern. Wie der deutsche Bundesligist bekannt gibt, wird der Offensivmann für eine Saison verliehen, anschließend sichert sich der Schweizer Verein auch eine Kaufoption. Zuvor wurde auch über einen Transfer zu Hannover 96 spekuliert. Bereits in der vergangenen Saison spielte Schaub leihweise in der Rückrunde für den Hamburger SV, wurde aber nach dem verpassten Aufstieg nicht fest von den Norddeutschen verpflichtet.

"Die positiven Gespräche mit dem Klub haben mich schnell davon überzeugt, dass ein Wechsel zum FC Luzern für mich eine tolle Möglichkeit ist. Ich bin sicher, dass ich mich beim Klub und in der Region schnell wohlfühlen werde, und freue mich nun einfach darauf, dass es bald losgehen kann", so Schaub in seiner ersten Reaktion.

Variabler Offensivspieler

"Es war von Anfang an klar, dass wir für Louis eine Lösung finden wollen und wir sind froh, dass er auch in der nächsten Saison die Chance hat, auf höchstem Niveau zu spielen", so FC Köln-Geschäftsführer Horst Heldt.

Der #effzeh verleiht Louis #Schaub bis zum Saisonende an den FC Luzern. Alles Gute in der Schweiz, Louis! 👋https://t.co/wWBw7q32JY — 1. FC Köln (@fckoeln) 16. September 2020

Luzerns Sportchef Remo Meyer, übrigens ehemaliger Red Bull Salzburg-Spieler, freut sich über den Transfer: "Er wird uns insbesondere in der Offensive neue Möglichkeiten bieten und der Mannschaft weiterhelfen können. Zudem sind wir überzeugt, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der dank seiner Erfahrung auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen kann."

red