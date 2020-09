Hütter: "Haben Vertrauen in unseren Kader"

GEPA pictures/ gumzmedia/nordphoto/Pool via Witter

Adi Hütter ist mit seinem Kader aktuell zufrieden

Seit mittlerweile zwei Jahren hat Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt das Sagen, führte sie in seinem ersten Jahr bis ins Europa League-Halbfinale und konnte sich mit ihnen auch einmal für das internationale Geschäft qualifizieren. Im Interview mit "HIT RADIO FFH" spricht der Coach kurz vor dem Saisonauftakt über die Saisonerwartungen und seine Kaderzusammenstellung.

Nach dem Einzug ins Europa League-Halbfinale und Saisonplatz sieben in seiner Debütsaison als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, verpasste Adi Hütter in der letzten Saison mit seinem Team mit Tabellenplatz neun die internationalen Startplätze nur knapp. Im Interview mit "HIT RADIO FFH" verrät der österreichische Coach, dass er sich zwar über Spiele in der Europa League gefreut hätte, aber dabei betont: "Man muss sich auch fragen: Sind wir schon soweit, dass wir jedes Jahr international dabei sein können?" Um dann wenig später seine Frage selbst zu beantworten: "Ich denke wir sind auf einem guten Weg da Stabilität rein zu bekommen."

Spielerverlust bei der Eintracht

Mit Stürmer Gonçalo Paciência und Mittelfeld-Ass Mijat Gaćinović hat die Eintracht erfahrene Spieler für die kommende Saison abgegeben, mit Steven Zuber ist nur ein routinierterer Spiele dazugestoßen, ansonsten setzt man auch auf Leihrückkehrer, wie etwa den jungen Aymane Barkok, die nun die Chance bekommen, sich wieder in den Vordergrund zu spielen.

Daher sieht Hütter die Abgänge auch nicht so tragisch: "Es stimmt, dass wir drei Spieler verloren haben, die unserer Mannschaft gut getan haben. Ich bin immer der Meinung, wenn es soweit ist, dann müssen andere Spieler in diese Bresche springen. [...] Wir haben schon viele Spieler, die ein entsprechendes Alter haben, die schon viele Spiele absolviert haben. Deswegen sollten wir uns da überhaupt keine Gedanken machen."

Ob die Eintracht am Transfermarkt noch aktiv wird, da gibt sich der Eintracht-Coach noch kryptisch, meint aber: "Fakt ist einfach, dass wir auf jeder Position momentan noch doppelt besetzt sind. Natürlich haben uns jetzt einige Spieler verlassen, [...] aber wir haben ein unglaubliches Vertrauen in unseren Kader."

Wegfall der internationalen Spiele begünstigt kleineren Kader

Dabei betont Adi Hütter auch den Wegfall der internationalen Spiele für die kommende Saison: "Letztes Jahr hatten wir 54 Spiele, jetzt sind es nur noch 34 Bundesligaspiele plus die Pokalrunden. Deswegen wird vielleicht die Rotation auch nicht mehr so stark sein und deswegen haben wir versucht, den Kader ein bisschen zu reduzieren."

Gänzlich ausschließen wollte er mögliche Kaderverstärkungen aber nicht: "Es kann natürlich immer noch sein, dass uns ein Spieler hereinschneit, der zu uns passt und uns besser macht."

