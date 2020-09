Details enthüllt: FC Bayern einigt sich mit Sergino Dest

unknown

Sergino Dest soll sich mit dem FC Bayern einig sein

Der FC Bayern hat es auf seiner Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar auf Sergino Dest von Ajax Amsterdam abgesehen. Doch die Münchner sind nicht allein in ihrem Werben um den Abwehrspieler. Auch andere Top-Klubs aus Europa haben ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen, allen voran der FC Barcelona. Das sind die neuesten Entwicklungen im Transferpoker:

FC Bayern erzielt Einigung mit Dest

FC Bayern scheitert mit weiterem Angebot für Dest

Dest-Management spricht mit Bayern und mit Barca

Flick wünscht sich Rechtsverteidiger: Dest ein Thema?

Update 18.09.2020, 10:18 Uhr

Während FC Bayern und Ajax Amsterdam noch um die Ablösesumme feilschen, haben sich die Verantwortlichen des deutschen Serienmeisters bereits mit Sergino Dest über mögliche Vertragsinhalte geeinigt.

Nach Informationen von "Bild" soll der 19-Jährige einen Kontrakt mit einer Laufzeit von vier Jahren unterschreiben, der eine Option auf ein fünftes Jahr beinhaltet.

Auch zum Poker um die Ablöse macht der Bericht genauere Angaben. Demnach haben die Münchner bislang zehn Millionen Euro geboten und außerdem weitere Bonuszahlungen offeriert, durch die die Summe noch auf bis zu 15 Millionen Euro steigen könnte.

Die Niederländer hingegen sollen eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro fordern, zu der ebenfalls noch Zusatzzahlungen kommen könnten.

Es wird eine Einigung in der Mitte erwartet. Durch die Einnahmen aus dem bevorstehenden Transfer von Thiago, die zwischen 27,5 und 30 Millionen Euro liegen sollen, hat der deutsche Rekordmeister mittlerweile etwas mehr finanziellen Spielraum, was auch Ajax nicht verborgen geblieben sein dürfte.

Update 18.09.2020, 07:21 Uhr

Noch ist der Transfer von Sergino Dest zum FC Bayern nicht in trockenen Tüchern. Derzeit feilschen die Münchner mit Ajax Amsterdam noch um die Ablösesumme. Während die Niederländer bis zu 30 Millionen Euro für ihr Juwel gefordert haben sollen, war der Triple-Sieger ursprünglich mit einem Gebot in Höhe von nur zehn Millionen Euro in den Poker eingestiegen. Beide Parteien sollen sich im Laufe der letzten Wochen aber angenähert haben.

Nach "Telegraaf"-Informationen weilten die Münchner am Dienstag zu Verhandlungen in Amsterdam und unterbreiteten Ajax eine Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro. Dieses Angebot habe der niederländische Rekordmeister jedoch abgelehnt, heißt es. Dass es zu einer Einigung kommen wird, gilt dennoch als wahrscheinlich.

Update 17.09.2020, 17:34 Uhr

Laut "Sky Sport" hat sich der FC Bayern bereits mit Sergino Dest auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Demnach wird der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße unterzeichnen. Auch der niederländische "Telegraaf" berichtet von einem bevorstehenden Deal.

Update 17.09.2020, 12:59 Uhr

Offenbar gibt es einen Zweikampf um die Gunst von Sergino Dest. Neben dem FC Bayern München hat auch der FC Barcelona ein heißes Eisen im Feuer. Nach Informationen von "Bild" spricht die Berater-Agentur des Abwehrspielers derzeit sowohl mit den Spaniern als auch mit dem deutschen Serienmeister.

Laut spanischen Medien befinden sich die Gespräche mit Barca allerdings noch im Anfangsstadium.

Update 16.09.2020, 12:02 Uhr

Schon im Winter war der FC Bayern angeblich an einer Verpflichtung von Sergino Dest interessiert. Damals kassierten die Münchner jedoch noch eine Absage, da Ajax versuchen wollte, den Spieler von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

Dest selbst sieht seine Zukunft allerdings bei einem europäischen Spitzenklub, will der "Telegraaf" erfahren haben.

Mit einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers hätten die Münchner eine der noch offenen Baustellen behoben und damit einen Transferwunsch von Coach Hansi Flick erfüllt. Doch auch der FC Barcelona soll ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.