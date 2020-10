Enthüllt: Wunsch-Trainer sagte Schalke ab

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Havelse-Coach Zimmermann soll auf der Wunschliste des FC Schalke gestanden haben

Mit dem Duo Baum/Naldo hat der FC Schalke 04 am Mittwoch sein neues Trainer-Gespann präsentiert. Während Manuel Baum die erste Wahl von Sportchef Jochen Schneider war, ist Ex-Profi Naldo offenbar nur die 1B-Lösung der Königsblauen gewesen.

Informationen der "Bild"-Zeitung zufolge plante der FC Schalke ursprünglich mit einem weiteren Co-Trainer an Baums Seite. Demnach hätte der Tabellenletzte der Bundesliga gerne Jan Zimmermann vom Regionalligisten TSV Havelse verpflichtet. Er hätte gemeinsam mit Naldo das neue "Co-Gespann" der Knappen bilden sollen.

Der 40-jährige Zimmermann führt die Regionalliga Nord mit seinem Team derzeit an. In die landesweiten Schlagzeilen schaffte es die Mannschaft erst vor wenigen Wochen, als sie den FSV Mainz in der 1. Runde des DFB-Pokals lange am Rande einer Niederlage hatte. Erst kurz vor Schluss ging dem Underdog beim letztlich klaren 1:5 die Puste aus.

Zimmermann traf sich mit dem FC Schalke

Mit dem FC Schalke hat sich Zimmermann in den letzten Tagen schon getroffen. Letztlich sagte der Trainer dem Bundesligisten aber ab, wie TSV-Chef Manfred Hörnschmeyer gegenüber "Bild" bestätigte. Über das Treffen sei er aber informiert gewesen, verriet Hörnschmeyer.

Auf Schalke wäre Zimmermann wohl die Rolle des "ersten Co-Trainers" zugekommen, zumal Naldo, der aktuell noch nicht über eine gültige Trainerlizenz verfügt, in erster Linie als Respektsperson und emotionaler Leader in Erscheinung treten und engen Kontakt zur Mannschaft pflegen soll.

Obwohl Zimmermann die Offerte des FC Schalke ausschlug, ist sein Verbleib in Havelse alles andere als sicher. So berichtet unter anderem "Reviersport", dass auch die Würzburger Kickers und der 1. FC Kaiserlautern Interesse am Trainer haben sollen. Beide Klub hätten sogar schon beim TSV angefragt, schreibt das Portal.