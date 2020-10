Weimann trifft für Spitzenreiter Bristol City

Bradley Collyer via www.imago-images.de

Weimann weiß sich durchzusetzen

Bristol City hat sich in der Championship alleinig an die Tabellenspitze gesetzt.

WHAT A WIN! 💜 pic.twitter.com/IgdqcMZ2bT — Bristol City FC (@BristolCity) 3. Oktober 2020

Nach einem 2:1-Erfolg am Samstag bei Nottingham Forest steht der Club aus dem Südwesten des Landes vor dem punktegleichen Reading auf Platz eins, weil man ein Tor mehr erzielt hat.

Der Wiener Andreas Weimann brachte die "Robins" mit seinem Treffer in der 12. Minute in Front, für den Mittelfeldspieler war es das zweite Tor in der laufenden Saison.

apa