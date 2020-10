Zwei positive Corona-Tests beim VfL Osnabrück

Friso Gentsch/dpa

Zwei Spieler des VfL Osnabrück sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

Zwei Lizenzspieler des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Klub-Angaben vom Sonntag sind beide Spieler symptomfrei.

Zwei Lizenzspieler des @VfL_1899 wurden im Rahmen der regelmäßigen PCR-Testungen in dieser Woche positiv auf den Virus SARS-CoV-2 getestet. Beide Akteure sind symptomfrei, es geht ihnen gut. Weitere Infos: ➡ https://t.co/NsbiS9YWf7 pic.twitter.com/1pYfGtQArX — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 11. Oktober 2020

Vorsorglich wurde das Mannschaftstraining am Montag abgesagt. Weitere Angaben machten die Niedersachsen nicht. Der VfL trifft in der 2. Liga am 18. Oktober (13:30 Uhr) auf den SV Darmstadt 98.