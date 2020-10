Erster Coronafall bei Aufsteiger Ried

APA/Archiv

Ein Spieler der Rieder wurde mit dem Coronavirus infiziert

Durch routinemäßige Testungen ist nun auch bei Bundesligist SV Ried der erste Coronafall bekanntgeworden.

Nach zuletzt drei freien Trainingstagen wurde ein Spieler der Oberösterreicher positiv auf das Coronavirus getestet. Er zeige leichte Symptome und sei in häuslicher Quarantäne, wie der Club am Dienstag bekanntgab. "Da der Spieler seit 9. Oktober keinen Kontakt zum übrigen Team hatte, muss sich die Mannschaft nicht in Quarantäne begeben", hieß es weiter.

Am Mittwoch sind neuerlich bei allen Spielern und Betreuern Tests anberaumt. Die Rieder gastieren in der zweiten Runde des ÖFB-Cups am Sonntag bei Bundesliga-Konkurrent WAC. Seit Beginn der großflächigen und regelmäßigen Tests in der Bundesliga im April haben bei zumindest sechs der zwölf Erstligisten ein oder mehrere Spieler positive Tests auf Covid-19 abgegeben.

