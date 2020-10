Ried bestätigt konkretes Angebot für Grüll

GEPA pictures/ Christian Moser

Marco Grüll ist ein gefragter Mann

Wie lang wird Marco Grüll noch seine Schuhe für die SV Ried schnüren? Seit seinem Wechsel aus der Regionalliga vor eineinhalb Jahren zum oberösterreichischen Klub, konnte der 22-Jährige mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Im Winter dürfte der U21-Teamspieler nun den nächsten Schritt wagen.

>> Marco Grüll im weltfussball-Interview: "Hätte mir den nächsten Schritt zugetraut"

Seit seinem Wechsel im Jänner 2019 zur SV Ried, überzeugte Marco Grüll mit 22 Toren und 26 Vorlagen in 52 Pflichtspielen auf allen Ebenen. Im Sommertransferfenster war das Interesse am 22-Jährigen, der mit zwei Toren in den ersten vier Bundesligaspielen sehr ordentlich in die Saison gestartet ist, dementsprechend groß. Vor allem ein Wechsel zu Rekordmeister Rapid Wien stand im Raum, am Ende blieb der U21-Teamspieler aber in Ried.

Wie er im Interview mit weltfussball darlegte, hätte er sich den nächsten Schritt durchaus zugetraut, wie sein Trainer Gerald Baumgartner nun gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" bestätigt hat, wird er diesen im Winter wohl nachholen. Die Zieldestination wird aber eine andere als Wien sein.

"Marco will im Winter den nächsten Schritt machen"

Als die SV Ried den jungen Marco Grüll im Jänner 2019 in die 2. Liga holte, war er trotz seiner vorangegangenen Mega-Hinrunde mit 19 Toren in 17 Regionalliga-Spielen für viele noch ein unbeschriebenes Blatt. Nach eineinhalb Jahren in Oberösterreich ist der mittlerweile zum U21-Teamspieler gereifte gebürtige Salzburger ein gefragter Kicker im österreichischen Oberhaus. Ein Wechsel zu einem größeren Klub kam im vergangenen Transferfenster aber nicht zustande.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Covid-19-Testungen unserer Profimannschaft wurde gestern ein Spieler positiv getestet. Der Spieler wurde entsprechend dem Präventionskonzept in häusliche Quarantäne geschickt und zeigt leichte Symptome. https://t.co/laCM9i0x9n — SV Ried 1912 (@svried1912) 13. Oktober 2020

Wie sein Trainer Gerald Baumgartner nun den "Oberösterreichischen Nachrichten" bestätigt hat, wird dieser aber im Winter nachgeholt, das Ziel: Red Bull Salzburg. "Ja, es gibt ein konkretes Angebot von Salzburg. Ich glaube, Marco Grüll will im Winter den nächsten Schritt machen. Das muss man als Verein akzeptieren. Ein Transfer sollte für alle Seiten, also die beiden Vereine und den Spieler, eine faire Sache sein", so der Coach der Rieder.

Baumgartner spielt hier auch auf eine Ablösesumme an, die man noch kassieren möchte. Denn Grülls Vertrag läuft mit Sommer 2021 aus, im Winter wäre also, sollte zu keiner Vertragsverlängerung kommen, die letzte Möglichkeit, noch etwas Geld für den 22-Jährigen zu lukrieren. Laut transfermarkt.at beläuft sich der aktuelle Marktwert des U21-Teamspielers auf 800.000 Euro.

>> Siehe: Joker Grüll rettet U21-Team drei wichtige Punkte

red