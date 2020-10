Grillitsch seit 69 Spielen ohne Bundesliga-Tor

HJS via www.imago-images.de

Florian Grillitsch wartet schon einige Zeit auf einen weitere Bundesliga-Treffer

69 Spiele, so lange wartet Hoffenheim-Legionär Florian Grillitsch bereits auf seinen nächsten Treffer in der deutschen Bundesliga. Damit gesellt sich der A-Nationalteam-Spieler in eine prominente Reihe weiterer Kicker, die ebenfalls schon lange auf ihr nächstes Tor in Deutschlands höchster Fußballklasse warten.

Ein Tor zu schießen, ist für jeden Fußballer ein pures Glücksgefühl, wenn der nächste Treffer in der Liga aber doch länger auf sich warten lässt, kann das aber schon ziemlich an den Nerven zerren. Der "kicker" hat sich jetzt angesehen, welche Spieler in der deutschen Bundesliga am längsten auf ihr nächstes Pflichtspieltor warten und darunter befindet sich auch ein Österreich-Legionär.

Seit 17.März 2018 ohne Torerfolg

So wartet Hoffenheim-Mittelfeldspieler Florian Grillitsch bereits seit mehr als zwei Jahren auf seinen nächsten Treffer in der deutschen Bundesliga. Das letzte Mal durfte er am 17.März 2008 beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach ein Tor in der Liga bejubeln. Grillitsch erzielte damals in der verrückten Partie in der 73. Spielminute mit einem satten Rechtsschuss die 3:2-Führung, welche kurz vor Spielende durch Matthias Ginter noch egalisiert wurde. Damals saß sogar ein gewisser Robert Žulj bei den Sinsheimern auf der Bank.

Der Österreich-Legionär reiht sich so mit weiteren Starspielern der Liga in diese unrühmliche Liste ein, so wartet zum Beispiel Bayern-Verteidiger Jerome Boateng schon seit 54 Bundesligaspielen auf einen weiteren Treffer, Makoto Hasebe von Adi Hütters Eintracht Frankfurt bereits seit 83 Spielen und oder auch Grillitsch Teamkollege Kevin Vogt, der seit 165 Spielen und damit seit fast genau sechs Jahren kein weiteres Tor in der Bundesliga bejubeln konnte.

Spitzenreiter in der Un-Statistik ist aber Schalke 04-Spieler Benjamin Stambouli, dem in keinem seiner bisherigen 85 Bundesligaeinsätze ein Tor gelingen wollte.

