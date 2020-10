Hasenhüttl mit "Saints" im Erfolgslauf

Naomi Baker via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl erlebt mit Southampton aktuell eine Hochphase

Mit dem 2:0-Heimsieg über Tabellenführer Everton, hat Ralph Hasenhüttl mit dem Southampton FC ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt. Seit mittlerweile vier Premier-League-Spielen ohne Niederlage und zehn geholten Punkten in den ersten sechs Spielen, gehen die "Saints" auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen.

Beim Southampton FC hat man aktuell gut lachen. Durch den 2:0-Heimsieg am Sonntag gegen Tabellenführer Everton, belegt man mit zehn Punkten nicht nur den ordentlichen siebten Tabellenplatz und liegt damit nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze, sondern steht auch das erste Mal seit sechs Jahren mit so vielen Punkten nach sechs Ligaspielen da.

Zudem sind die "Saints" nun auch schon seit mittlerweile vier Premier-League-Partien ungeschlagen, ein Momentum, was Coach Ralph Hasenhüttl sehr freut: "Nach unserem nicht so guten Start in die Saison, hatten wir in den letzten Wochen Zeit hart an uns zu arbeiten und ich denke, man sieht, dass wir jetzt viel besser organisiert sind, mehr Einsatz zeigen und einfach mehr von dem präsentieren, was wir wirklich können."

Internationale Plätze in Griffweite

Durch den erneuten Punktgewinn begibt man sich mit Tabellenplatz sieben auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätze. In drei der letzten vier Spielen gelang es Southampton zudem kein Gegentor zu erhalten und mit dem Sieg gegen Everton, sind sie auch das erste Team, welches gegen die "Toffees" in dieser Spielzeit gewinnen konnten.

Football is a rollercoaster 🎢😅 pic.twitter.com/WyEMRA2h7b — Southampton FC (@SouthamptonFC) 27. Oktober 2020

Ralph Hasenhüttl freut sich, dass die Mechanismen im Team immer mehr zu greifen beginnen: "Einige der Spieler zeigen nun, wie stark sie wirklich sind und wenn sie solche Tore erzielen, ist das natürlich ein gutes Zeichen." Gegen Everton musste auch nicht einmal Goalgetter Danny Ings zuschlagen, der hatte vielmehr mit zwei Assists wieder einen Bärenanteil am Sieg seiner Mannschaft.

In 104 Spielen gegen Everton feierte Southampton nun den 31. Sieg, 25-mal trennten sich die beiden Teams mit einem Remis, 49-mal waren die "Toffees" aus Liverpool der Sieger.

