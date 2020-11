Corona-Cluster beim WAC: Sturm-Spiel verschoben

GEPA pictures/ Simona Donko

Die Lavanttal-Arena wird am Sonntag leer bleiben

Die Bundesliga hat das ursprünglich für kommenden Sonntagnachmittag angesetzte Meisterschaftsspiel zwischen dem WAC und Sturm Graz verschoben. Grund dafür sind weitere Corona-Fälle bei den Wolfsbergern, die im Zuge von Tests nach dem Europa-League-Spiel der Kärntner in Zagreb festgestellt wurden. "Der WAC verfügt damit nicht mehr über die Mindestanzahl von 16 gesunden Spielern (14 Feldspieler plus 2 Tormänner)", wie die Liga am Freitagnachmittag mitteilte.

Das Spiel zwischen dem @WolfsbergerAC und dem @SKSturm am kommenden Sonntag muss nach weiteren Corona-Fällen bei den Kärntnern verschoben werden.https://t.co/FMIcLnZZ1O pic.twitter.com/a0svZoszaF — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 6. November 2020

Nachholtermin wohl erst 2021

Aufgrund des dichten Terminplans in den kommenden Wochen wird das Match wohl erst im Jahr 2021 nachgetragen werden können.

apa